شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكامقرار رئيس الجمهورية رقم (134) لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

ويأتى التعديل فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بما يضمن تحقيقكفاءة الأداء والفاعلية فى تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.

ونص التعديل على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة،وبعضوية كل من أحد شاغلى الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى يختاره الوزير، وكذا الرئيس التنفيذىللهيئة (مقرراً)، ورئيس سلطة الطيران المدنى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير،والمستشار القانونى للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفروالسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحى يصدر بتعيينهمقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

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وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها.

كما نص التعديل على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئونالسياحة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة متابعة تنفيذ خطة وسياسة مجلس الإدارة، وذلك من خلال تنفيذعدد من المهام منها المشاركة فى وضع الخطط التى تساهم فى تحقيق خطة عمل الهيئة، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتنمية قدراتومهارات الموارد البشرية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه فى ذلك عدد كاف من الفنيين والإداريين وفقا للهيكل الإدارى للهيئة، ويكونمسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً, وينوب الرئيس التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الهيئة فى تمثيل الهيئة أمامالقضاء وفى صلاتها بالغير.