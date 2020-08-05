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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحكومة تستعرض أبرز معلومات عن كوبرى النصر العائم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح من خلاله أن كوبري النصر العائم أول كوبري من نوعه يربط بين ضفتي القناة، بورسعيد وبورفؤاد، بطول 421 متر ووزن 2600 طن، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، ويهدف إلى تخفيف المعاناة على المواطنين في انتقالاتهم واستيعاب نقل الحاويات للمشروعات اللوجيستية بمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.
وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.
انفوجراف
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