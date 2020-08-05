شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ لـ تليفزيون الخليج 365: منع تصوير الأسر أثناء تلقى التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن قرار منع تصوير المواطنين الذين يتلقون التبرعات والمساعدات المادية والعينية من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحفاظ على كرامة المواطن.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365، إن منظمات المجتمع المدنى تقوم بدور كبير فى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، ويقومون بعمل مجتمعى جيد جدا، قائلاً: "الأسر التى تتلقى المساعدات متعففة ويجب حفظ كرامتهم، وبدلاً من إظهارهم أثناء تلقى المساعدات ويمكن تصوير التبرعات والمساعدات فقط بدون ظهور الأسر التى تحصل عليها، ويمكن إبراز دور ومجهودات تلك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية من خلال تصوير فرق المتطوعين والمساعدات العينية فقط لا غير بدلا من ظهور المواطنين الذين يتضررون من الظهور".

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة احترام مشاعر الأسر العفيفة من خلال عدم تصوير أى فرد من أفرادها أثناء عمليات توزيع الطرود والمساعدات أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.، مضيفاً:" الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية رحبوا بالقرار وتم عقد اجتماع معهم واستجابوا لقرار منع تصوير الأسر التي تحصل على المساعدات المادية او العينية لأن العمل الخيرى له أسس ومواثيق ويجب على جميع الجمعيات الالتزام بالعمل الخيرى التطوعى"، لافتاً إلى أن القرار لن يؤثر على دور المجتمع المدنى، نصور الفرق التطوعية والمساعدات العينية دون تصوير الأسر".