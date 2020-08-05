شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. مهلة شهرين لاستكمال مقدمات حجز الأراضي المطروحة من 2014 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الإسكان عن مهلة شهرين لاستكمال مقدمات حجز الأراضي المطروحة من 2014 وحتى الآن.

حيث أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تقرر منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعى)، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.

أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 915 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء للمرة الثانية، إذ سجل الذهب عيار 21 زيادة جديدة بقيمة 5 جنيهات، ليصعد إلي 915 جنيها للجرام، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية.

سفير القاهرة لدى لبنان يتفقد المستشفى الميدانى المصرى فى بيروت

تفقد السفير الدكتور ياسر علوي منذ قليل، المستشفى الميداني المصري في بيروت لمتابعة عمل المستشفى في استقبال الحالات المصابة، وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت أمس.

أمين اتحاد المصارف العربية: نقدر دور مصر قيادة وشعبًا فى مساندة لبنان

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الأربعاء، إنه يقدر كثيرًا ويشكر الدور العربى والمصرى تحديدًا فى مساندة لبنان فى كارثة الانفجار الذى وقع أمس فى مرفأ بيروت، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامن مصر حكومة وشعبًا مع لبنان، مؤكدًا أن قيادات القطاع المصرفي العربى والقطاع المصرفي المصرى بشكل خاص أجرت اتصالات هاتفية مباشرة لنا وقدمت كافة أوجه المساندة للأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية وللبنان، قائلًا "نشكر ونقدر عاليًا هذه الوقفة التضامنية والمشكورة من قبل القيادت المصرفية".

تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب البشرى و90% للأسنان و60% للإعلام

مع إعلان نتائج الثانوية العامة، واعتمادها أمس من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، ينشر ”الخليج 365” تنسيق الجامعات الخاصة وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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مصرع ثانى مصرى فى تفجير مرفأ بيروت.. والسفارة المصرية تبحث عن متغيب

نعت السفارة المصرية في لبنان المواطن المصري على إسماعيل السيد شحاته من مركز سمنود محافظة الغربية، الذي تلقت السفارة بلاغا بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت، وتعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

كلية الشرطة تتلقى طلبات التحاق طلاب الثانوية العامة عبر الانترنت

تلقت أكاديمية الشرطة عدداً من طلبات الالتحاق بكلية الشرطة من الطلاب الناجحين بالثانوية العامة لهذا العام 2020، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية على الانترنت، عقب فتح باب التقديم مباشرة.

وتستمر عملية التقديم لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2020، حتى يوم الخميس 20 أغسطس الجارى، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

غدا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية للتسجيل إلكترونيا لاختبارات القدرات

تطلق وزارة التعليم والبحث العلمى غدا الخميس، موقع التنسيق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتسجيل فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات مثل كليات الإعلام والفنون والتربية الرياضية.

تنكيس العلم اللبناني في القصر الجمهوري حدادا على ضحايا انفجار المرفأ.. فيديو

نكس القصر الجمهوري اللبناني العلم اللبناني حدادا علي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المدمر الذى حدث أمس، وراح ضحيته أكثر من 100 شخص، إضافة إلى مئات المصابين، وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حدادا وطنيا بجميع أنحاء البلاد.

سعد الحريرى يدعو الأجهزة الأمنية للتعاون لكشف حقيقة ما حدث فى بيروت

دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى الأجهزة الأمنية للتعاون مع أجهزة خارجية لكشف حقيقة ما حصل فى بيروت.

وأضاف، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن العهد الحاكم يتحمل مسؤولية تداعيات تفجير بيروت.