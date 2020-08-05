شكرا لقرائتكم خبر عن موجز المحافظات من تليفزيون الخليج 365.. مديريات تسجل صفر كورونا وتمويلات من إسرائيل لمودة الأدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” موجز أخبار المحافظات لأهم وآخر الأخبار حتى الساعة، من إعداد محمد الحناوى وتقديم نسرين فؤاد.

وجاء على رأس الموجز، الأخبار السارة التى تشير لاقتراب زوال أزمة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة فى معظم محافظات مصر، حيث أعلنت عدد من المحافظات عدم تسجيل إصابات جديدة فيروس كورونا.

وضمت القائمة مديريات الصحة بمحافظات القليوبية، والبحر الأحمر، وشمال سيناء والأقصر والدقهلية والمنيا وسوهاج وقنا والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، مع استمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء لتعلن سيطرتها على تلك الجائحة.

كما أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وكشفت حيثيات المحكمة، عن حسابات المتهمة مودة الأدهم بالبنوك المختلفة، ملخصة فى صورة من تقرير البنك المركزى بشأن المتهمة، للحسابات والتحويلات المالية الواردة إليها من دول خارجية ضمت قطر وتركيا، وألمانيا وأمريكا، وإسرائيل

وإلى الغربية حيث دفعت مديرية أمن الغربية بثلاثة فرق من الإنقاذ النهرى للمساعدة فى البحث عن جثة الطالبة بالصف الثالث الثانوى التى ألقت بنفسها بنهر النيل فور علمها برسوبها فى مادتين.

وأقدمت طالبة من منطقة سماحة بسمنود تبلغ من العمر 18عاما على الانتحار بالقفز فى نهر النيل من أعلى كوبرى سمنود، بعد حصولها على مجموع سيئ فى امتحانات الثانوية العامة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

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وما زلنا في الغربية حيث أكدت مصادر بقرية نجريج أن صلاح غالي، والد اللاعب الدولي محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يخضع للعلاج داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة

وكشفت المصادر التي رفضت ذكر إسمها لـ الخليج 365 أن والد اللاعب شعر بهبوط في ضغط الدم يوم وقفة عرفات، وتم إبلاغ اللاعب بما حدث لوالده ليتم نقله للمستشفى لمتابعة حالته الصحية.

وفى السياق نفسه وفى الدقهلية ، حصلت الطالبة سمر السيد عبد ربه، صاحبة مجموع 7%، بالعام الماضى، والمقيمة بقرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على مجموع 94.63% هذا العام 2020، بعد أن رسبت العام الماضى.

وأثارت قصة الطالبة سمر الجدل العام الماضى، حيث أعلنت النتيجة 2018 / 2019 برسوب الطالبة، على الرغم من أنها من المتفوقات، وقامت برفع دعوى قضائية بعد أن أكدت أن ورق الإجابة الموجود لا يخصها ، وجاءت نتيجة هذا العام لتعلن عن حصولها على مجموع 94.63.

وإلى الأقصر ناشدت محافظة الأقصر كافة المواطنين بضرورة وسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء إلى المدن المختلفة، مشيرة إلى أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح هو 15 أغسطس الجارى.

وفى هذا الصدد أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25 % المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات والا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغياً.

ونختتم أخبارنا بخبر سعيد حيث أنعش مجددا زوار مدينة سانت كاترين الدينية المقدسة حركة الحياة بعد بدء توافدهم من دول العالم فور فتح المزارات بعد إغلاق خلال فترة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى كورونا.

وشهدت المدينة انتظام وصول رحلات سياحية من عدة دول فضلا عن أفواج رحلات السياحة الداخلية من محافظات مصر، وبدأت رحلات الصعود لقمة جبل كاترين وزيارة دير سانت كاترين ورحلات مشاهدة الطبيعة فى أودية المدينة ومناطقها المختلفة وسط إجراءات احترازية مشددة