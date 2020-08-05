فيديو.. مصرع شخصين وإصابة 7 فى غرق باخرة سياحية متأثرة بانفجار مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين" لصاحبها رجل الأعمال اللبنانى مرعي أبو مرعي، بالكامل في مرفأ بيروت إثر الانفجار الذي وقع أمس، حيث لقى شخصين مصرعهما وأصيب 7 من طاقم الباخرة . وقال رجل الأعمال اللبنانى فى بيان له: "للأسف فإن الباخرة اورينت كوين التى كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة، وبالغة قبل أن تدخل المياه اليها بشكل كبير، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها، فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان، وغاب معها معلم سياحي عائم رفع اسم لبنان عاليا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن". Advertisements وقال رجل الأعمال: "ما جرى كارثة بكل المعايير الإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية، داعيا الدولة إلى تحقيق شفاف سريع وإعلان النتائج ومحاسبة المسؤولين دون أي تلكؤ وبلسمة جراح ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين، لأن ما جرى لا يصدقه عقل أو خيال".

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