شكرا لقرائتكم خبر عن جحيم فى الميناء.. أسرار جديدة عن انفجار بيروت العابر للقارات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجار هائل والفاعل مجهول، دمار شامل ضرب ميناء بيروت وسط العاصمة اللبنانية طال دويه دول الجوار اللبناني وخلف عشرات الوفيات وما يزيد عن 4 آلاف مصاب. رئيس مديرية الأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم قال، إن الانفجار بدأ من حاوية كان على متنها مواد شديدة الانفجار مثل "نترات الصوديوم" ودمر مرفأ بيروت الميناء الرئيسي والمنفذ الذي يمر من خلاله 80% من واردات لبنان الغذائية ويتعامل مع 300 ميناء عالمي. في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل الحادث.. Advertisements

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