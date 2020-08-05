إنفوجراف.. اعرف خطوات كيفية تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزايد إقبال المواطنين على سداد 25% جدية التصالح فى مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وفيما يلى نوضح الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من أجل التقدم بطلب التصالح.

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