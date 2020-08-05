ننشر مقرات تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقرات تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة العام الدراسى 2020، بعد أن اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020.

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات على نتائج امتحان الدور الأول لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ اعتبارًا من غد الخميس حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالبا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالبا/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

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وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.

واستطرد: "أن اكثر القضايا والشكاوى الواردة كانت من محافظة الجيزة بإجمالي 120 مخالفة يليها محافظة المنوفية بإجمالي 94 قضية، ثم محافظة القاهرة بـ84 قضية، وكانت أكثر القضايا تتعلق بحالات الغش عبر التليفون المحمول بإجمالي 450 قضية، ثم الغش والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإجمالي 41 قضية، وحيازة تليفون محمول 28 قضية.

وأوضح أنه تم توقيع عدة عقوبات على الطلاب المخالفين أثناء الامتحان، حيث تم إلغاء الامتحانات في جميع المواد ولمدة عامين متتاليين لعدد 85 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء الامتحانات في جميع المواد لمدة عام لعدد 214 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء امتحان 455 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول الامتحان بالدور الثاني.







