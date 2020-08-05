شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب البشرى و90% للأسنان و60% للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان نتائج الثانوية العامة، واعتمادها أمس من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، ينشر ”الخليج 365” تنسيق الجامعات الخاصة وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

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