شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب البشرى و90% للأسنان و60% للإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان نتائج الثانوية العامة، واعتمادها أمس من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، ينشر ”الخليج 365” تنسيق الجامعات الخاصة وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أعلن عن تطبيق واستخدام التنسيق الإلكتروني داخل الجامعات الخاصة لأول مرة، مشيرا إلى نجاح التجربة في الجامعات الحكومية ، مضيفا: "كان من المهم ان تدخل الجامعات الخاصة في التنسيق الرقمي أو الالكتروني ويتم من خلال موقع كل جامعة".
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن كراسة الرغبات في طريقها إلى الانقراض، منوها بأن هناك عدالة وشفافية لأن التقديم يظهر في عدة أماكن ، منها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والمكتب الفني لوزير التعليم العالى حيث يراجع بنفسه عمليات التقديم والقبول.
وحول موعد بدء التنسيق، قال: سيتم بدء التقديم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وسيتم الانتهاء في 5 ديسمبر، كما أنه سيكون هناك موعدا موحدا لبدء التقديم والانتهاء منه في كل الجامعات.
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب البشرى و90% للأسنان و60% للإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.