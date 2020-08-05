شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 أول المهنئين.. لقاء مع عمر الأول على الثانوية المنسى من كشف الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "عمر وائل محمد" الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة إنه انتظر مكالمة وزير التربية والتعليم بعدما عرف أنه من أوائل الثانوية العامة، إلا أنه حينما تأخر الأمر ذكر فى نفسه أن الوزير كان مشغولاً قائلاً "أنا قلت الوزير مش فاضى"، جاء ذلك فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 بعنوان "المنسيون من كشف وزارة التربية والتعليم لأوائل الثانوية العامة"، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

وحصل عمر وائل محمد على الدرجة النهائية فى الثانوية العامة بمجموع 410 درجة بنسبة 100%، إلا أنه لم يرد اسمه فى الكشوف الخاصة بوزارة التربية والتعليم الواردة للصحفيين بأسماء وعناوين أوائل الثانوية العامة أمس، وأرسلت الوزارة كشفاً معدلاً اليوم وأضافت اسمه وعنوانه وكان تليفزيون الخليج 365 أول المهنئين والمتواصلين معه.

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وأضاف أنه شاهد مؤتمر إعلان أوائل الثانوية العامة وتقوع أن يحصل على الدرجات النهائية فى كل المواد، مشيرا إلى أنه كان يسير على روتين معين خلال فترة الدراسة والمذاكرة، حيث كان لا يخرج مع زملائه نهائياً بعد أزمة فيروس كورونا ويتفرغ للمذاكرة.



لقاء تلفزيون الخليج 365 مع عمر احد المنسيين من كشف وزارة التعليم

وأشار إلى أنه كان في بداية العام الدراسي يذهب إلى دروسه نهاراً ثم يخرج مع أصدقائه ليلاً ويذهب إلى الجيم، مؤكداً أنه خلال السنوات الماضية كان الأول على المدرسة أيضاً.

وأوضح أنه يرغب الالتحاق بكلية هندسة كمبيوتر، وأن أسرته تؤيد رأيه فى الكلية التى يرغب الالتحاق بها، مضيفا أنه اتصل بوالدته في العمل ووجدها تبكي لأنها علمت بالنتيجة مثله في نفس الوقت.

وتابع أنه كان يحصل دروسه "أون لاين" من المنزل، مشيرا إلى أنه يحب لعب كرة القدم إلا أن أكثر أوقات فراغه كان يقضيها في الجيم .