شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. متوسط أسعار الجامعات الخاصة لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء موسم التنسيق للعام الجامعى 2020/ 2021، بدأت الجامعات الخاصة فى إعلان أسعار الالتحاق بالكليات فى الجامعات الخاصة، ويقدم ”الخليج 365” قائمة بمتوسط أسعار الالتحاق بالكليات فى الجامعات الخاصة:- تتراوح أسعار كلية الطب بالجامعات الخاصة من 90000 إلى 180000 كلية طب الأسنان من 85000 لــ 180000 كلية الصيدلة 65000 لــ 105000 كلية العلاج الطبيعى 45000 ألفا لــ 70000 ألفا Advertisements كلية التمريض 20000 لــ 40000 كلية الهندسة 55000 لــ 125000 كلية الإعلام 40000 لـ 114000 كلية علوم الحاسب من 30000 لــ 970000



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