شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتجهيز طائرتى مساعدات طبية للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبنانى الشقيق حيث يجرى حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أجرى اتصالاً صباح اليوم، بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.

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وأعرب الرئيس عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

كما أكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء فى لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان فى محنتها.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.