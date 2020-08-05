شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد التنسيق الرئيسى قبل ساعات من فتح التسجيل باختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من فتح باب التسجيل باختبارات القدرات للناجحين بالثانوية العامة، أجرى ”الخليج 365” جولة داخل مكتب التنسيق المركزى والذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مرة فى تاريخها.

وشهد مكتب التنسيق المركزى، إجراءات مشددة من قبل الأمن وشرطة نسائية وبوابات كاشفة عن المعادن، وكشف حرارى على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة قبل الدخول.

وخصص مكتب التنسيق المركزى شبابيك خاصة بطلاب الشهادات المعادلة ، وشبابيك خاصة بطلاب الثانوية العامة ، فيما خصص المكتب استراحات وأماكن انتظار لأولياء الأمور وعمل علامات إرشادية لوقوف الطلاب للتأكيد على التباعد الاجتماعى.

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وكان الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، تفقد مؤخرا مكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والتى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها.

وتفقد "سعود" خلال الجولة التجهيزات وتوفير كافة الإمكانيات للأزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب.

والتقى سعود خلال جولته التفقدية الإداريين العاملين بمكتب التنسيق والذين أبدوا إعجابهم بمستوى التجهيزات الإمكانيات المتاحة والتى شـأنها أن معاونتهم على إنهاء مهامهم تجاه ابنائنا الطلاب على أكمل وجه، وكذلك التقى عددا من الطلاب المترددين على المكتب بأول أيام العمل به والذين عبروا عن خالص سعادتهم بحجم التطور الملوس على كافة المستويات الخدمية بالمكتب من حيث نظام العمل وسرعة الإجراءات ونظافة المكان فى ضوء الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاههم من القائمين على النظام بالمكتب.