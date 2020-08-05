شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جهاز تنظيم الكهرباء يوضح كيفية التعامل مع مصاب الصعق الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يوضح فيه كيفية التعامل مع مصاب الصعق الكهربائي من خلال بعض المعلومات الهامة للتعامل مع مصابى الصعق الكهربائي وكيفية إسعافه، و فيما يلي أهم المعلومات لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي، وهى كالاتي:



1. افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.



2. في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء:

• لا تلمس المصاب بالصعق بأيد غير معزولة بل استعمل عصا خشبية او بلاستيكية لابعاد مصدر الكهرباء من المصاب.

• أستخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

• وان أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلي الذراع وسحبه.



3. أستدعي المساعدة وأتبع ارشادات الاسعافات الاولية.

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4. تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.



