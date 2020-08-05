شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو يظهر إلقاء قنبلة على مرفأ بيروت قبل الانفجار الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى فى لبنان، يظهر إلقاء شيئا يشبه "القنبلة" ملقى من أعلى على مرفأ بيروت، وفور سقوطه حصل الانفجار الهائل الذى أودى بحياة نحو 100 شهيد وأكثر من 4 آلاف جريح ومصاب.

من ناحية أخرى، قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده مصرة على السير فى التحقيقات وكشف الملابسات فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين، وإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار.

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وأضاف خلال كلمة له: "نناشد الدول للإسراع بمساعدتنا فى علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التى لحقت بالمرفأ وبالعاصمة بيروت"، وتابع الرئيس اللبنانى، أن بلاده تعيش أزمة اقتصادية كبيرة، مقدما التعازى لأسر الضحايا والمصابين.

ودعا الرئيس عون الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات اللازمة، مشيدا بجهود الفرق الأمنية والطبية فى التعامل مع الحادث.