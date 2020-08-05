شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات تليفزيون الخليج 365.. بدء التقدم لكلية الشرطة وسعر تاريخي للذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” موجزا لأهم الخدمات التى تهم المواطنين، أعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد.

وفى بداية الموجز قالت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إنه تم تخصيص الخط الساخن 15344 لتقديم كافة الاستفسارات اللازمة لمنتفعي المنظومة سواء في المحافظات التي تم تشغيل المنظومة فيها تجريبيا أو التى سيطبق فيها فيما بعد مرحليا.

وأكد أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، على استمرار أعمال التجديد والتطوير بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

ويبدأ اعتبارا من اليوم، التقديم لكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2020، ويستمر التقديم حتى الخميس 20 أغسطس الجارى، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه سيتم إطلاق موقع التنسيق غدا الخميس، وبالتالى إتاحته أمام الطلاب للتسجيل فى اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.



وأضاف عطا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التسجيل سيكون متاحا أون لاين للطلاب وعلى مدار الـ24 ساعة على أن تنطلق اختبارات القدرات يوم السبت المقبل.

وأشار المشرف على أعمال التنسيق، إلى أن طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة سيكون متاحا أمامهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.



وأكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أوراق إجابات طلاب الثانوية الأزهرية، ستخضع لمراجعة دقيقة لأكثر من مرة من قبل المراجعين ورئيسى اللجان، حتى يحصل كل طالب على حقوقه ومجهود في الامتحانات.

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وأضاف عباس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأزهر سيمنح 10% درجات رأفة للطلاب، أسوة بطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية في منتصف أغسطس القادم.

وفرضت هيئة السكة الحديد غرامة قدرها 50 جنيها فى حالة استقلال القطارات الروسية العادية دون تذكرة، وهى القطارات التى تم البدء فى تشغيلها الخميس الماضى على خطى القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والصعيد.

وبدأت هيئة السكة في تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة لتقوم برحلات يومية بخطى القاهرة - الإسكندرية والصعيد، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لوزير النقل بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى.

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان لها اليوم، أن المياه ستنقطع عن مدينة أشمون وضواحيها اليوم بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف لأعمال غسيل الشبكة.



وطالب البيان أهالى مدن أشمون، وضواحيها وأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وأن كانت موجودة بالشبكة.

ولأول مرة في تاريخ المعدن النفيس، سجل سعر الذهب عالمياً أكثر من ألفي دولار لتبلغ أوقية الذهب 2035 دولارا كرقم قياسي جديد للمعدن.

وهنا في سوق الصاغة بمصر، سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 910 جنيهات للجرام، مرتفعا بحوالي 23 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام.



ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84 بالمائة، كما يتوقع الخبراء أن يشهد صعيد مصر طقس شديد الحرارة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 ، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، قنا العظمى 42 والصغرى 27 ، وأسوان العظمى 44 والصغرى 29.