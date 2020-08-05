مصر | حبس 3 عاطلين 15 يوما لقتلهم شابا بحدائق المعادي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس 3 عاطلين 15 يوما لقتلهم شابا بحدائق المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، تجديد حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب في مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بمنطقة حدائق المعادي.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب ثلاثيني العمر وبها طعنتين طعنه بالرقبة وطعنة بالرجل الأيسر مما أدي الي نزيف حاد ووفاته في الحال.

وطلبت النيابة في وقت سابق تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

يذكر أن قسم شرطة البساتين، تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب في العقد الثانى مصابًا بعدة طعنات، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص لدفاعه عن شقيقه بعدما تعدوا عليه.

وتم القبض عليهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 26 قطعة سلاح ناري، 106 قضية مخدرات، وتنفيذ 33233 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٢٦ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٢٤ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٥ بندقة آلية، ٣ بنادق خرطوش، ٢ طبنجة، ١٦ فردا محلي الصنع، ٩٨ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٥٧ قطعة سلاح أبيض.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٣٣٢٣٣ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٢٣ حكم جناية، ٩٥٧٤ حكم حبس جزئي، ١٩٩٤ حكم حبس مستأنف، ١٦٥١٦ حكم غرامة، ٥٠١٧ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ١ من تشكيلات عصابية ضم ٣ متهمين، ارتكبوا ٥ حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٠٦ قضايا مخدرات بحوزة ١١٦ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ١٤ متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٢٠ متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٥٨ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ١٨٠٥٥ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٧٠ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٥ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.