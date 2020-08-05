أخبار مصر | محافظ الجيزة: تقديم كافه التسهيلات وإزالة أي معوقات للمتقدمين بطلبات التصالح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تقديم كافه التسهيلات وإزالة أي معوقات للمتقدمين بطلبات التصالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، لمتابعه استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كما فاجأ راشد لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، للوقوف علي انتظام إنعقادها دورياً، موجهاً بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

ووجه راشد لجنه البت في طلبات التصالح بحي العمرانية بسرعه البت في ٢٩٧ طلب مقدم للمواطنين، مؤكداً إنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

Advertisements

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن، بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مؤكدا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وحرص محافظ الجيزة خلال تفقده المركز التكنولوجي بالعمرانية وبولاق الدكرور علي الاستماع إلى المواطنين للتعرف علي أي معوقات تواجهم مواجها بسرعه حلها.