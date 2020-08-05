شكرا لقرائتكم خبر عن حوار شبابي للمشاركة في انتخابات «الشيوخ» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان لقاء حواري بعنوان «هدفنا واحد.. صوتنا واحد» في إطار الحملة القومية للتوعية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بمشاركة 50 عضو من أعضاء البرلمان. وأوضحت مديرية الشباب في بيان لها أن اللقاء استهدف التوعيه بأهمية المشاركة السياسية وتنمية الوعي الانتخابي بهدف خلق جيل واعي مشارك بإيجابية في صنع القرار، كما أنه من حق الجميع المشاركة السياسية في التصويت في الانتخابات. وشارك في الحوار الدكتور حسن محمد سلامه أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وبرعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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