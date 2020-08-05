شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: رش وتعقيم المقرات استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، وربطها مع غرف العمليات التابعة بالوحدات المحلية في المحافظة.

تجهيز ورش وتعقيم المقرات الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

وأكد على تنظيم حملات لرش وتعقيم جميع المقرات والمراكز الانتخابية من الداخل والخارج، واستمرار تلك الحملات بصفة دورية حتى انتهاء العملية الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير داخل وخارج، وكذلك إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأوضح المحافظ أن الكتلة التصويتية في محافظة البحيرة تبلغ 3 مليون و895 ألفًا و934 ناخبًا وناخبة بنسبة 6.36٪ من إجمالی عدد الناخبين علی مستوى الجمهورية، وتبلغ عدد المراکز الانتخابية بالمحافظة ۷۱۹ مركزًا، يتبعون 18 لجنة عامة و908 لجنة فرعية.

تجهيز ورش وتعقيم المقرات الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

تجهيز ورش وتعقيم المقرات الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

تجهيز ورش وتعقيم المقرات الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ