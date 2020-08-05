شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: اجتماع تنسيقي لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياُ لبحث مناقشة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بإنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق المحافظة والتى من المقرر عقدها خلال يومى 11و 12 من أغسطس الجاري.

في بداية الإجتماع أكد محافظ المنوفية على أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (515) مقراً إنتخابياً و(1) لجنة عامة و(619) لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 2 مليون و688 ألف 280 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

كما تم مناقشة تجهيزات أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الإنتخابية على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن إنتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة، موجهاً بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم للمرور على المقرات الإنتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتلافى كافة السلبيات التي تعرقل سير العملية الإنتخابية وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال الإجتماع أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات برفع درجة الإستعدادات القصوى والتأكد من مدي جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والألتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات، موجهاً وكيل وزارة التموين بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة والتأكيد على التواجد اليومى لمفتشى إدارات التموين بالمراكز للمرور على المخابز وإزالة كافة العقبات خلال أيام الإنتخابات.

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوي والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الإستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقارات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارىء مفاجئة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية.

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