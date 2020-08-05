شكرا لقرائتكم خبر عن ولي أمر طالبة «اختفاء إجابة الفيزياء» يقاضي مسؤولي التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن محمد، ولي أمر الطالبة نورها الطالبة بالصف الثالث الثانوي القسم العلمي، بابوقرقاص، والتي اتهمت مسؤلين الكنترول بإخفاء 4 ورقات من أوراق إجابتها لمادة الفيزياء الخاصة بها. انه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسؤولي التعليم من حيث التظلم من نتائج الامتحانات وإعادة مناظرة أوراق الإجابة، وإحصائها، واللجوء للقضاء الإداري في حاله عدم الاستجابة للتظلم.

وأضاف «حسن» في تصريحات صحفية ل «المصري اليوم» أن ابنته أصيبت بحاله نفسية صعبة، وترفض التعامل مع احد. مؤكدا أنها صدمت بنتائج مادتي الفيزياء والكيمياء، رغم تميزها في باقي المواد، وعدم الاستجابة لمقابلة نائب وزير التربية والتعليم الذي وعد بحصول نجلتي على حقها القانوني في ضياع أوراق إجابتها .

كانت الطالبة «نورهان» قد سبق وان حررت محضرا بقسم شرطة أبوقرقاص في المنيا يحمل رقم 3695 لسنه 2020 باختفاء 4 ورقات من أوراق إجابتها لمادة الفيزياء الخاصة بها. مؤكدة أن رئيس اللجنة قام باستدعائها يوم امتحان التفاضل 19 يوليه الجاري وابلغها بذلك وطلبوا منها التوقيع على ورقة مجهولة قبل بدء الامتحان بدقائق.

وقالت الطالبة في محضر الشرطة، انه تحمل رقم جلوس 812847 بلجنة 28 بمقر مدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي بالمنيا، وان الأوراق المفقودة أرقام 13، 14، 15، 16، وان المديرية أجرت معها مع مراقبي اللجنة وملاحظي الأدوار تحقيقا كشف عن تسليم أوراق الإجابة كاملة عقب قيام ملاحظ اللجنة بإحصائها والتأكد من أنها مكتملة.

كشفت الطالبة في تصريحات ل «المصري اليوم» أنها قامت بأداء امتحان مادة الفيزياء وتسليم الأوراق سليمة ومكتملة عقب مراجعتها من ملاحظ اللجنة، وانه لم يتلاحظ مخالفة، وانه فوجئت قبل أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل، باستدعائها وتوقيعها على ورقة مجهولة، ثم استدعاء عقب الامتحان وشرح أسباب الاستدعاء، وإجراء تحقيق من خلال المديرية معها وملاحظي ومراقبي اللجنة والذين أكدوا جميعا تسليم أوراق الإجابة كاملة دون فقدان أي صفحات أو تمزق أو أي ملحوظة. مطالبة بالاحتفاظ بحقها.

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