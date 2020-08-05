شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن أعداد المقبولين في الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس هيثم الحريري نائب محرم بك وغربال وابيس بطلب احاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن اعداد المقبولين في الجامعات وكذلك تنسيق القبول بالجامعات الخاصة عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الصحة بشأن اعداد المقبولين في الجامعات وكذلك تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

وقال النائب في طلبه: تابعت البيان الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 27 يوليو 2020، والذي تضمن ان يكون نسبة للقبول في كليات الهندسة في الجامعات الخاصة 80%.

وأضاف النائب: هناك تخبط شديد في سياسة الحكومة بشان القبول في الجامعات بشكل عام والجامعات الخاصة والمعاهد بوجه خاص في الوقت الذي نعاني فيه من عجز شديد في مهنة التمريض الحكومة تصر على عدم فتح فصول جديدة لإستيعاب الطلاب الراغبين من البنين والبنات.

تتجه الحكومة في قرار فريد على مستوي العالم لقبول طلاب الصيدلة إلى كلية الطب وذلك بسبب زيادة كبيرة في اعداد خريجي الصيدلة وعجز اكبر في خريجي كلية الطب.

وتساءل النائب: ألم يكن من الأفضل الإعلان قبل بداية العام الدراسي عن أعداد المقبولين في التخصصات المختلفة الجامعات وكذلك خطة طويلة المدي واضحة ومعلنه من الحكومة عن الاعداد المطلوبة في كل التخصصات بناء على احتياج فعلي في سوق العمل داخل وخارج مصر.

وتابع النائب: ان تخفيض التنسيق المطلوب للجامعات الخاصة لكليات الهندسة إلى 80% المستفيد الوحيد منه هو اصحاب الجامعات والمعاهد الخاصة، حيث ان زيادة خريجي كليات الهندسة بشكل عام يضر مهنة الهندسة ويضر الخريجين ويضر سوق العمل داخل مصر وخارجها هذا إلى جانب خريجي المعاهد الهندسية واعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.

وطالب النائب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة مشتركة بين التعليم العالي ولجنة الصحة ولجنة الاسكان لتوضيح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

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