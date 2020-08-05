شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: مهلة شهرين لاستكمال مقدمات حجز الأراضي المطروحة من 2014 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه تقرر منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضي الإسكان الاجتماعي)، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأوضح المهندس هلال، أن منح المهلة يتم وفقا للشروط التالية: التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم الطلب، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجد، وضرورة الالتزام بالنماذج السكنية المحددة.
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