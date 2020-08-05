شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تبدأ دورات تدريبية لمشرفي العمرة نهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، اليوم الأربعاء، إن غرفة الشركات تعمل حاليًا على تجهيز الدورات التدريبية لمشرفي برامج العمرة.

وأضاف فاروق لـ«المصري اليوم» أن المملكة العربية السعودية، بعد نجاح تنظيم موسم الحج، وتنفيذه دون وقوع إصابات بفيروس كورونا المستجد، من المتوقع أن تصدر المملكة ضوابط استئناف العمرة، وذلك نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتابع أنه في ذلك السياق تعمل الغرفة على تنظيم دورات تدريبية للمشرفين، وفق الضوابط المنتظر إطلاقها، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ كافة الدورات، والتدريب عن بعد مستمر دون انقطاع.