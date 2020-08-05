شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المقررات التموينية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن بدء صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس إلى المواطنين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أن السلع التموينية متوفره لدى البدالين وأفرع شركة الجملة وجمعيتى حتى نهاية الشهر.

وأكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر يوليو دون معوقات، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية على مستوى المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.

أشار «راشد» إلى أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

وأعلن وكيل وزارة التموين عن وصول السلع الأساسية إلى محافظة شمال سيناء بانتظام ودون أي معوقات، مشددًا على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.