شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لبنان يتفقد المستشفى الميداني المصري ببيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني المصري في بيروت، لمتابعة عمله في استقبال الحالات المصابة وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت، أمس الثلاثاء.

كان السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، قد أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالاً مع حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، سبقته عدة اتصالات مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الدفاع، زينة عكر، ووزير الداخلية، محمد فهمي، ومع وزارة الخارجية اللبنانية، حيث نقل للمسؤولين اللبنانيين تعازي الشعب المصري القلبية في ضحايا الحادث.

وأكد السفير على التضامن المصري الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الوضع الدقيق، واستعداد مصر لتلبية أية احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة، ووعد المسؤولون اللبنانيون بموافاة مصر بهذه الاحتياجات في أقرب وقت.

وخلال الاتصالات استعرض السفير ياسر علوي نشاط المستشفى المصري الميداني في بيروت في مواكبة الحادث الأليم، حيث بدأ المستشفى بالفعل منذ أمس في استقبال وإسعاف المصابين.

وتواصل السفارة متابعة الموقف أولاً بأول مع السلطات اللبنانية.

Advertisements