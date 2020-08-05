شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تتواصل مع سلطات لبنان للبحث عن مصري مفقود جراء انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، استمرار السفارة المصرية في لبنان في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المصري المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن اللذين توفيا جراء إنفجار بيروت إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أنه في ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان، بعد ظهر أمس 4 أغسطس الجاري، تستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم.
وأفاد السفير ياسر هاشم، بأنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنيّن مصرييّن جراء الانفجار؛ وهما المواطن على اسماعيل السيد شحاته والمواطن إبراهيم عبدالمحسن السيد ابو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة تتواصل مع سلطات لبنان للبحث عن مصري مفقود جراء انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.