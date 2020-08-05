شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تتواصل مع سلطات لبنان للبحث عن مصري مفقود جراء انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، استمرار السفارة المصرية في لبنان في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المصري المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن اللذين توفيا جراء إنفجار بيروت إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أنه في ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان، بعد ظهر أمس 4 أغسطس الجاري، تستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم.

وأفاد السفير ياسر هاشم، بأنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنيّن مصرييّن جراء الانفجار؛ وهما المواطن على اسماعيل السيد شحاته والمواطن إبراهيم عبدالمحسن السيد ابو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.