شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف اختبارات الدور الأول للدبلومات الفنية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يواصل اليوم طلبة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها أداء اختبارات الدور الاول 2020 بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك. وأكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن جميع الاختبارات تؤدى وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقال سويد أن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون يتواصل معه على مدار الساعة للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير الهدوء والأمن بمحيط اللجان مضيفا أن غرفة العمليات المحلية بالمديرية قامت صباح اليوم بالإطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان على مستوى محافظة المنوفية وتوفير أدوات التعقيم وانتظام جميع الملاحظين والمراقبين باللجان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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