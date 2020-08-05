شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن عودة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية بنسبة 80% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، استأنف العمل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، بدءا من غدا الخميس، بطاقة 80، وتخصيص 20 من طاقة المستشفيات لاستقبال حالات الاصابة بكورونا، بعد ان كشفت الاحصائيات والتقارير انخفاض معدلات الاصابة بالوباء، وصولا لصفر اشغالات ببعض المستشفيات.

قال الدكتور اشرف يعقوب، مدير صحة مطاي، سيتم استأنف العمل بالمستشفيات المركزية والعامة بدءا من الخميس والسبت لاستقبال حالات الاصابة الطبيعية، دون كورونا، وتشغيل الاقسام الداخلية والخارجية والطوارئ لاستقبال المصابين. مؤكدا سيتم تخصيص 20 % من اشغالات المستشفيات لاستقبال مصابي كورونا.

وأضاف «يعقوب» انخفض معدل الاصابة داخل مستشفي المركزي إلى حالتين اثنين فقط، دون استقبال حالات اصابة على مدار الايام الثلاثة الاخيرة.

قال الدكتور محمود عمر، رئيس القسم الوقائي بصحة بني مزار، انه تم بالفعل اصدار تعليمات بالعمل، بعد انخفاض معدل الاصابة ببني مزار إلى 4 حالات تم احتجازهم بالمستشفي المركزي، وصفر بمستشفي الصدر.