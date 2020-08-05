شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف امتحانات الفرق النهائية في «تربية العريش» وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف طلاب الفرقة النهائية لسنة التخرج في كلية التربية بجامعة العريش امتحانات نهاية العام، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد الكلية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على هدوء وانتظام الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وملاحظى الامتحانات ومسئولى اللجان والكنترول، مشيرًا إلى أنه تم توفير طاقم طبى متخصص لمتابعة الطلاب، وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أي طالب ولمواجهة الطوارئ، وأنه تم توفير كافة احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.

وقال «عزوز» إن الامتحانات مستمرة حتى يوم 10 أغسطس الجارى، وتشمل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية والتعليم الابتدائى ورياض الأطفال.. حيث تضم الشعبة العلمية أقسام: الاقتصاد المنزلى والرياضيات والكيمياء والفيزياء والبيولوجى والجولوجيا والتربية الخاصة ورياض الأطفال والتعليم الابتدائى ( قسمى الرياضيات والعلوم)، وتضم الشعبة الأدبية أقسام: اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماع والتعليم الابتدائي لأقسام: اللغة العربية واللغة الانجليزية والمواد الاجتماعية.