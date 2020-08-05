شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 38 مخالفة تعدي متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
إزاله الوحدات المحلية بمراكز المنيا، بإشراف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 38 مخالفة تعدي متنوعة بينها 30 مخالفة تعدي على الأرض الزراعية، لمساحة 13 قيراط، و9 أسهم بمراكز سمالوط والمنيا وملوي، و8 مخالفات تعدي بالبناء لمساحة 702 مترا، بمراكز مطاي والمنيا وابوقرقاص.
تحررت محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.
وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على التدخل السريع لإزالة أي مخالفات في مهدها وعدم التراخي في العمل واستخدام القانون. وأحاله المخالفين للنيابة العامة.
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