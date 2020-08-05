شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مستشفيات بني سويف بكورونا.. وتعافي 14 حالة جديدة من الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اصيب الدكتور محمود حسين مدير المستشفيات بمديرية الصحة في بني سويف، بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور الأعراض عليه. وخضع مدير مستشفيات بني سويف للعزل المنزلي تحت إشراف طبي كامل من مديرية الصحة، في ظل استقرار حالته. وفي السياق ذاته تعافى ١٤ شخصا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب احتجازهم داخل مستشفى الواسطى المركزي، بينهم ٧ حالات تخطت أعمارهم السبعون عاما، وخصوعهم للبروتوكول العلاجي اللازم تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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