شكرا لقرائتكم خبر عن شروط «تعليم الشرقية»للالتحاق بـ«الثانوية الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للإلتحاق بالمدارس الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسي 2020 /2021، إعتباراً من السبت الموافق 8 أغسطس وحتى الأربعاء الموافق 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أن شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية هي:

- أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الإبتدائي ومنقولاً للصف الأول الإعدادي.

- سداد مبلغ خمسون جنيها قيمة سحب ملف الإلتحاق بالمدرسة الرياضية.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي «نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة، اختبار ذكاء»، على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة؟

- اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

- فتح باب القبول لالتحاق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي،

- حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الإتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقاً للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب أو الطالبة.

- حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقاً للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطلاب.

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- أن تكون بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقاً للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب أو الطالبة.

- يمكن قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية، أو الإتحادات أو المناطق الرياضية المختصة، على أن يكون مستوفياً لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها.

- في حالة قبول الطالب وإجتيازه جميع الإختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبي، يتم سداد مبلغ وقدره خمسمائة جنيه بزيادة سنوية قدرها 7%.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.