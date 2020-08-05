شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء مصابي كورونا.. «تعليم البحيرة» تقرر عودة جميع العاملين اعتبارًا من السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عودة جميع العاملين بديوان عام المديرية والجهات التابعة إلى العمل اعتبارًا من يوم السبت المقبل، باستناء مرضى الأمراض المزمنة المرأة الحامل ومصابى فيروس كورونا ومخالطيهم.

وأصدر الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قرارًا برقم 38 لسنة 2020، بعودة جميع العاملين بديوان المديرية وكافة الجهات التابعة لها اعتبارًا من يوم 8/8/2020، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وتوغير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.

واستثنى القرار أصحاب الأمراض المزمنة متمثلة في أمراض السكر والضغط والكلى والكبد والقلب والأورام، من خلال تقرير طبى معتمد من التأمين الصحى يثبت حالة الموظف الصحية التي تحول دون عودته للعمل خشية تعرضه للعدوى وإصابته بفيروس كورونا، واستثنى أيضًا الموظفة الحامل والموظف الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا أو المخالط لمريض ثبت إصابته بالفيروس.

وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر المشروع الوطني للقراءه - صورة أرشيفية

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تقرر عودة العاملين اعتبارًا من السبت