شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مكان فرز أصوات انتخابات الشيوخ ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنه العليا للانتخابات بمحافظة بني سويف ورئيس محكمة بنى سويف الابتدائية، ورئيس مدينة بنى سويف اللواء محمود ضياء، وعلي يوسف نائب رئيس المدينة ومصطفي فتح الباب مدير مشروع النظافة جولة مرورية على مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل للتجهيز لاختيار اماكن مخصصة للفرز لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وحدد رئيس اللجنة العليا الفرعية للانتخابات، الاماكن التي سيقوم القضاة بعمليات الفرز وعمليات وضع الصناديق الانتخابية التي سينتهى فحص اوراق الانتخابات بها واعطى اوامر بضرورة وجود إضاءة كافية داخل مقر فرز الاصوات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد مكان فرز أصوات انتخابات الشيوخ ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.