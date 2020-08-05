شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لاستئناف نشاط الغوص بالبحر الأحمر.. فحص 152 موقعا و815 شمندورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تماشيًا مع هدف جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر في حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، استعدادًا لاستئناف نشاط الغوص، قام فريق عمل الشمندورات التابع للجمعية بتنفيذ زيارة إلى مناطق الغوص في مناطق شمال الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم ووادي الجمال وحماطة وجزر الأخوين لصيانة وتركيبات حبال الرسو العائمة (الشمندورات) في هذه المناطق طبقًا لخطة الإحلال والتجديد والصيانة لنظام الشمندورات للنصف الأول من العام الحالي.

وقام فريق وحدة الشمندورات بالجمعية بعمل زيارة إلى 152 موقع، من أصل 164 موقعًا، وقاموا بفحص 815 شمندورة من أصل 880، وصيانة 464 شمندورة، وإعادة تركيب 370 شمندورة، وإضافة 12 شمندورة جديدة في كل من الأخوين الكبيرة والصغيرة، وشعب بقول، العرق الكبير، وجوبال، نظرًا لاحتياج هذه الأماكن لها ليصبح إجمالي عدد الشمندورات في البحر الأحمر 892 شمندورة.

وتمت أعمال التركيبات والصيانة على مراكب الجمعية هيبكا (1 -3 – 4- 5- مركب عمرو علب ردسى دفندر)، بالإضافة إلى مركب بلوبيرو 1، ومركب سالم، التابع لمركز غوص دكز القصير كمراكب متبرعة للجمعية لأعمال صيانة الشمندورات.

وناشدت جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر أطقم اللنشات السياحية العاملة في رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالإلتزام بنظام الرباط الآمن الموجود بالقرب من مواقع الغوص، وعدم الربط على الشعاب المرجانية، وإبلاغ الجمعية عن أي مخالفات يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

وتمتلك جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر وحدة فنية كاملة مدربة تدريبًا جيدًا على تركيب هذه الشمندورات، بالإضافة إلى عدد من الغطاسين المحترفين الذين يتولون تثبيت الشمندورات في قاع البحر، حيث تكون بداية الشمندورة من التثبيت في قاع البحر والطفو على وجه الماء من خلال بالونات قوية يتم ربط اللنشات البحرية فيها.

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تركيب ١٢ شمندورة جديدة بعدد من جزر البحر الأحمر

تركيب ١٢ شمندورة جديدة بعدد من جزر البحر الأحمر