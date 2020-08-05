بقيمة 159 مليون جنيه.. شرطة التعمير تسترد 4 أفدنة و105 آلاف متر في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، جهودها لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

وتمكنت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، خلال شهر يوليو، من (تأمين تنفيذ 138 قرار إزالة، وإلغاء تخصيص وسحب 18 وحدة، غلق وتشميع 104 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، إيقاف 237 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، ضبط 62 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، تأمين تنفيذ 139 حالة إزالة فورية).

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وفي مجال البحث الجنائي، ضبطت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 5 قضايا سرقة مواد محجرية، و39 قضية سرقة تيار كهربائي، ومياه عمومية ورفع عدادات.

وقد بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستردة (4 أفدنة و105 آلاف متر) والوحدات السكنية (620 متر) وقدرت قيمتهم المالية بمبلغ 159 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.