أمن المنافذ ينفذ 800 حكم قضائي متنوع في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال الأمن العام، عن ضبط (15) قضية أبرزها (مخالفات سائقين، مخالفات العاملين - سرقة- انتهاء فترة التصريح).
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبطت الحملات (803) مخالفة مرورية متنوعة.
ونجحت الحملات في تنفيذ (82) حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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