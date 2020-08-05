مكبل اليدين والقدمين.. أمن القاهرة يكشف لغز الاعتداء على مسن بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، لغز الاعتداء على مسن، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "نجار"، تم ضبطه.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب توجهه لمسكن (والد زوجته "بالمعاش"، مقيم بدائرة القسم) فوجئ بتواجده مغشياً عليه بمسكنه وبه إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل اليدين والقدمين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار- مقيم بذات العقار "له معلومات جنائية" ).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأن المجني عليه طلب منه إصلاح درج خشبي بالشقة محل سكنه، ونظراً لعلمه بتواجد المجني عليه بمفرده اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، فاعتدى عليه بالضرب بالأيدي محدثاً إصابته المنوه عنها والتي أفقدته الوعي، وتوثيقه على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.