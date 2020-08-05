"الإسكان": مهلة شهرين لاستكمال مقدمات حجز الأراضي المطروحة من 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تقرر منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعي)، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، في بيان اليوم الأربعاء، أن منح المهلة يتم وفقًا للشروط التالية: التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز مازال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم الطلب، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجد، وضرورة الالتزام بالنماذج السكنية المحددة.
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