وزير الرى يترأس اجتماع إيراد النهر لمتابعة الموقف المائي والفيضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليًا ومستقبلًا.

وناقشت اللجنة، اليوم الأربعاء، موقف التنبؤ بموسم الفيضان وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل ومن المبكر الحكم على فيضان هذا العام.

واستعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية علي منابع النيل ومدي تأثرها بالإجراء الاحادي لأثيوبيا بالتخزين الأولى لسد النهضة الإثيوبي وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي بما يساهم في توفير الاحتياجات المائية.

وناقشت اللجنة كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.​