"السلع التموينية" تعلن مناقصة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

وأعلنت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الأحد ٩ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة الثانية عشر صباحا وأن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، الاثنين الماضي، إنها تلقت ما يقرب من 200 ألف طلب بشأن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم إلى بطاقات تموين الزوج؛ لتتمكن من صرف السلع التموينية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة شهريًّا بحد أقصى أربعة أفراد، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر، وأنه تتم مراجعة البيانات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها وبعد ذلك تتم الإضافة وفقًا للشروط.