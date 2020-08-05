أخبار مصر | وزير الإسكان يستعرض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ "سكن كل المصريين" بالمدن الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان يستعرض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ "سكن كل المصريين" بالمدن الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "وحدة سكنية لكل مواطن".
وقال الدكتور عاصم الجزار: إن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، هى مواقع متميزة، موجها بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.
وأكد وزير الإسكان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة "الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.
وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع "سكن كل المصريين"، يهدف لتوفير حوالى 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية بمساحة نحو (110 م2) للوحدة، يتم تخصيصها بتكلفة الإنشاء، لذوى الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعى، بهدف مساعدة تلك الفئة فى توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.
تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.