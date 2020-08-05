أخبار مصر | منظومة الشكاوى الحكومية ترصد شكوى "أسرة الخليفة"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر منظومة الشكاوى الحكومية ترصد شكوى "أسرة الخليفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بشكل فوري مع الاستغاثة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تم رصدها من خلال فريق العمل بالمنظومة.

وتضمنت مقطع فيديو تناول مأساة إحدى الأسر التي تهدمت منازلها بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، حيث ناشدت إحدى السيدات في الفيديو الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد مأوى لها ولولديها المعاقين، بعد أن أصبحوا يعيشون في الشارع إثر تهدم منزلهم.

وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: فور توجيه موضوع الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعي، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة فحص الاستغاثة وتوفير الدعم اللازم للأسرة، وهو ما نفذه المختصون بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال بحث الشكوى وتم اتخاذ عدة إجراءات لرفع المعاناة عن هذه الأسرة المنكوبة، عن طريق قيام إدارة الخليفة بتوفير إقامة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات، بالإضافة إلى إعداد بحث موجه لمؤسسة التكافل الاجتماعي يصرف بموجبه مبلغ ٤٠٠ جنيه لمدة عام، كما أنه جار حاليا بحث الحالة بشأن مدى أحقية الأسرة في صرف الدعم النقدي المشروط من برنامج "تكافل وكرامة".

تأتي هذه الاستجابة ضمن الاستجابات السريعة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمستحقين من خلال ما يتم تسجيله، أو رصده من شكاوى واستغاثات على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.