مصر | ضبط عاطل لسرقة مُسنة بالإكراه بتحريض من آخر في النزهة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقة مُسنة بالإكراه بتحريض من آخر في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لسرقة مسنة بالإكراه بتحريض من آخر، بمنطقة النزهة بالقاهرة.

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر").

وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وما أسفر عنه الضبط إعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه، وأقر بما جاء بأقوال الأول وأضاف بأنه نظرًا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجنى عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها فى محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فإستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

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بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.