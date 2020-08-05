مصر | ضبط نجار لقيامه بالتعدى على مُسن بمسكنه في عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط نجار لقيامه بالتعدى على مُسن بمسكنه في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط نجار، لقيامه بالتعدي على مسن بمسكنه لسرقة مبلغ مالي، بعين شمس.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب توجهه لمسكن (والد زوجته "بالمعاش"، مقيم بدائرة القسم) فوجىء بتواجده مغشيًا عليه بمسكنه وبه إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل اليدين والقدمين، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نجار- مقيم بذات العقار "له معلومات جنائية" ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأن المجنى عليه طلب منه إصلاح درج خشبى بالشقة محل سكنه، ونظرًا لعلمه بتواجد المجنى عليه بمفرده اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك تعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثًا إصابته المنوه عنها والتى أفقدته الوعى، وتوثيقه على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع.

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).