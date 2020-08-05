مصر | ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين)، بأنه حال تواجده أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى استوقفه مجموعة من الأشخاص وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل سيارة "ميكروباص" وقاموا بتفتيشه، وعقب نزوله من السيارة اكتشف قيامهم باستبدال المبلغ المالى المشار إليه بكميه من الورق فى حجم العملات الورقية، ولاذوا بالفرار.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- طبنجة صوت- مجموعة من الورق فى حجم العملات الورقية).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقات متعلقات المواطنين من خلال انتحال صفة رجال الشرطة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متعلقاتهم الشخصية.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.