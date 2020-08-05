مصر | بلاغ ضد نور ماجد لإنشائها إدارة تقدم محتوى جنسي على "انستجرام"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد نور ماجد لإنشائها إدارة تقدم محتوى جنسي على "انستجرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة، ضد نور ماجد أو كما تسمى عبر موقع الانستجرام noormajeed908، من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى" مكونة من 3 وحدات وهى التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الالكتروني والتواصل الاجتماعى إضافة إلى الرصد والتحليل.

وأضاف المحامى أنه أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التى أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب فى مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدى القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.

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وأوضح مقدم البلاغ أن هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طى هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد أن المشكو فى حقها قد سلكت مسلك آخر أكثر خطورة عن سابقتها، حيث أن المحتوى جنسي بحت وتحريض على الفسق والفجور علنى وتدعو للتواصل معها عبر حسابها هذا المشار إليه.

وأضاف مقدم البلاغ أن ما تحتويه الاسطوانة المدمجة لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية بأى شكل من الأشكال فهى مقاطع وصور تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور وتنشر محتوى جنسى بحت بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية، بما يتوافر معه فى حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 فى شان مكافحة الدعارة والمواد 1و 12 و25 و27 من القلنون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وطلب فرحات فى ختام بلاغه الاطلاع على البلاغ وفحص محتوى الاسطوانة المدمجة المرفقة طى البلاغ وسرعة ضبط وإحضار المشكو فى حقها والقائمين على حسابها للتحقيق فى الواقعة، وإحالتها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.